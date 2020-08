De Cesare punta sulle agevolazioni ai commercianti: 'Va abolita la tassa sull'occupazione di suolo pubblico' (Di giovedì 6 agosto 2020) L'abolizione della Tosap, la tassa sull'occupazione di suolo pubblico, è uno dei punti del programma del candidato sindaco Paolo De Cesare, che vuole così aiutare le attività commerciali che 'urgono, ... Leggi su chietitoday

bmark85 : @cesare_cec 7mil la quarta punta significa che le prime 3 batteranno cassa sicuramente -

ChietiToday

L'abolizione della Tosap, la tassa sull'occupazione di suolo pubblico, è uno dei punti del programma del candidato sindaco Paolo De Cesare, che vuole così aiutare le attività commerciali che "urgono, ...La scorsa notte i Falchi della Squadra Mobile, in transito in piazza Gian Battista Vico, sono stati fermati da una persona che ha raccontato loro di aver riconosciuto in tre giovani in sella ad uno sc ...