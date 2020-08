Coronavirus, 6 morti e 401 nuovi positivi: risalgono i numeri, solo due regioni a contagio zero (Di giovedì 6 agosto 2020) In Italia altre 6 persone nelle ultime 24 ore sono morte per conseguenze derivate dal Coronavirus con il totale dei decessi che è arrivato a 35.187. Ieri il dato era di 10 vittime. I nuovi positivi ... Leggi su leggo

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus morti Coronavirus nel mondo, record da maggio a Berlino. L'Africa si avvicina a un milione di casi la Repubblica Coronavirus, ventidue nuovi positivi, quattro pazienti in terapia intensiva

Sono ventidue i nuovi casi di positività al Coronavirus registrati in Piemonte. Sedici sono asintomatici. E' quanto si ricava dal bollettino diffuso dalla Regione. Il totale è salito a quota 31.762. L ...

Infortuni sul lavoro, impennata nel settore sanità in Lombardia: +404% nel 2020

Si sono impennate in Lombardia le denunce d'infortunio sul lavoro nel settore della sanità e dell'assistenza sociale: +404% nel primo semestre 2020 rispetto al primo semestre 2019. In cifre, si è pass ...

