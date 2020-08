Coco confida anche in Llorente: "Negli ultimi 20 minuti può essere fondamentale" (Di giovedì 6 agosto 2020) Francesco Coco, ex difensore, si è proiettato alla sfida di sabato sera contro il Barcellona nel corso del suo intervento a Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli ha le individualità per creare problemi al Barcellona, ci sono calciator ... Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : Coco confida anche in Llorente: 'Negli ultimi 20 minuti può essere fondamentale' -

Ultime Notizie dalla rete : Coco confida Coco confida anche in Llorente: "Negli ultimi 20 minuti può essere fondamentale" Tutto Napoli Coco confida anche in Llorente: "Negli ultimi 20 minuti può essere fondamentale"

Francesco Coco, ex difensore, si è proiettato alla sfida di sabato sera contro il Barcellona nel corso del suo intervento a Radio Kiss Kiss Napoli Francesco Coco, ex difensore, si è proiettato alla sf ...

Francesco Coco, ex difensore, si è proiettato alla sfida di sabato sera contro il Barcellona nel corso del suo intervento a Radio Kiss Kiss Napoli Francesco Coco, ex difensore, si è proiettato alla sf ...