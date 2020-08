Bayer Leverkusen-Rangers, i diffidati in vista dell’Inter: rischiano Aranguiz e Wendell (Di giovedì 6 agosto 2020) L’Inter ha sconfitto il Getafe per 2-0, nel corso della sfida valida per gli ottavi di finale dell’Europa League 2019/2020, ed attente la vincente fra Bayer Leverkusen e Rangers, così da constatare quale possa essere l’avversaria ai quarti. Il club tedesco è nettamente favorito, considerando sia il valore specifico degli interpreti che il risultato dell’andata (3-1), seppur debba fare attenzione alla situazione relativa ai diffidati, molto delicata. Di seguito la lista dei calciatori in pericolo per ambedue le compagini, a rischio per la sfida contro l’Inter già qualificata. diffidati Bayer Leverkusen: Charles Aránguiz, Karim Bellarabi, Wendell. diffidati ... Leggi su sportface

