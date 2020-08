Antonio Sasso direttore della comunicazione del Benevento Calcio (Di giovedì 6 agosto 2020) Sarà Antonio Sasso, giornalista napoletano di lunghissima esperienza anche in campo sportivo, già direttore del Roma e consigliere nazionale dell’Ordine dei giornalisti, a curare nella prossima stagione la strategia comunicativa del Benevento Calcio, la cui squadra torna in serie A dopo uno spettacolare campionato. A volere Sasso per il rilancio della società anche sotto il profilo dell’immagine è stato il patron Oreste Vigorito, di cui il giornalista partenopeo sarà anche portavoce. A renderlo noto è lo stesso Benevento Calcio con una nota nella quale la società comuncia “di aver affidato l’incarico di direttore della ... Leggi su ildenaro

