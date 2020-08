A fuoco il villaggio di 'Temptation Island' (Di giovedì 6 agosto 2020) Rogo all' Is Morus Relais , il villaggio di Santa Margherita di Pula in Sardegna dove sono ambientate le storie di ' Temptation Island '. Come riporta ' L'Unione Sarda ', alle 5 del mattino sono ... Leggi su tgcom24.mediaset

Notiziedi_it : Il villaggio di Temptation Island è andato a fuoco (FOTO) - VelvetMagIta : #TEMPTATIONISLAND il villaggio va a fuoco: tempestivo l'intervento dei vigili del fuoco #VelvetMag - DavideFalchieri : Attenzione, il 2020 priva a rialzare la testa… - Laufan845 : RT @Ri_Ghetto: MA ODDIO ?? - Luca190499 : RT @Ri_Ghetto: MA ODDIO ?? -