Tommaso morto schiacciato dal cancello di casa: colpa di un bullone mancante (Di mercoledì 5 agosto 2020) Nel giorno dell'addio a Tommy, 4 anni appena, le indagini sulla tragedia sono a un primo punto di svolta: mancava l'ultimo bullone della cerniera , quello deputato alla chiusura, per questo la ... Leggi su leggo

Il piccolo Tommaso potrebbe essere morto per colpa di un bullone mancante. Una parte meccanica che non è stata trovata sul cancello che, improvvisamente, mercoledì scorso si è staccato dal supporto tr ...