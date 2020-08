Ripartono le riprese di The Walking Dead 10 e Fear The Walking Dead 6, AMC svela le date ufficiali (o quasi) (Di mercoledì 5 agosto 2020) Le nostre vuote giornate stanno per essere riempite da foto, spoiler e primi trailer di The Walking Dead 10 (extra) e Fear The Walking Dead 6? A quanto pare sembra proprio di sì e questa volta non si tratta di un sogno o di un Comic-Con casalingo che ha lasciato a tutti l'amaro in bocca, ma di qualcosa di reale e ufficiale che presto prenderà forma. La pandemia e l'emergenza sanitaria ha fatto passare tutto in secondo piano, giustamente, e così anche le nostre serie tv hanno subito una battuta d'arresto a causa dello stop alle riprese e dal conseguente cambiamento della programmazione. The Walking Dead 10 non si è ... Leggi su optimagazine

wizardsith : presto scopriremo se le riprese ripartono questo mese oppure no, che ansia - MicheleGiorgini : @Sara2211___ almeno ripartono le riprese è un buon punto di inizio - infoitcultura : Il 3 agosto ripartono le riprese de 'La Casa di Carta' - CorrNazionale : Il film Uncharted con Tom Holland, ispirato al celebre videogioco, arriverà nei cinema nel 2021: ripartono le ripre… - Ticinonline : Il 3 agosto ripartono le riprese de 'La Casa di Carta' #netflix #lacasadicarta -

Ultime Notizie dalla rete : Ripartono riprese Shang-Chi, ripartono le riprese del film Marvel: ecco le location in un video dal set Everyeye Cinema Ripartono le riprese di The Walking Dead 10 e Fear The Walking Dead 6, AMC svela le date ufficiali (o quasi)

La pandemia e l’emergenza sanitaria ha fatto passare tutto in secondo piano, giustamente, e così anche le nostre serie tv hanno subito una battuta d’arresto a causa dello stop alle riprese e dal ...

Kenya Airways riparte sulle rotte internazionali

(Teleborsa) - La compagnia aerea Kenya Airways ha ripreso a operare i collegamenti internazionali dall'aeroporto Kenyatta di Nairobi. I primi voli sono stati quello diretto ad Addis Abeba in Etiopia m ...

La pandemia e l’emergenza sanitaria ha fatto passare tutto in secondo piano, giustamente, e così anche le nostre serie tv hanno subito una battuta d’arresto a causa dello stop alle riprese e dal ...(Teleborsa) - La compagnia aerea Kenya Airways ha ripreso a operare i collegamenti internazionali dall'aeroporto Kenyatta di Nairobi. I primi voli sono stati quello diretto ad Addis Abeba in Etiopia m ...