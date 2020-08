Perché è difficile eliminare gli odori dal poliestere? (Di mercoledì 5 agosto 2020) Alcuni scienziati hanno scoperto perché le sostanze chimiche che causano cattivo odore sui capi d’abbigliamento persistono anche dopo diversi lavaggi. Il motivo è semplice, secondo uno studio condotto dall’Università di Alberta: i tessuti potrebbero contenere poliestere. Diversi esperimenti condotti dal team hanno infatti dimostrato che composti chimici come quello che si forma attraverso il sudore, sono più attratti dal poliestere che dai tessuti naturali come il cotone, e non scompaiono mai definitivamente: “Abbiamo scoperto che il poliestere non rilascia facilmente i composti, e l’uso ripetuto dello stesso tessuto ne immette di più nella fibra, quindi nel tempo c’è questo accumulo di odore“, ha infatti spiegato l’autore principale ... Leggi su quotidianpost

