Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia: "Siamo in luna di miele" (Di mercoledì 5 agosto 2020) Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia sono diventati inseparabili. Intervistati in coppia dal settimanale Chi, in edicola da mercoledì 5 agosto, raccontano di non riuscire a stare lontani per più di quattro giorni. E da maggio stanno vivendo la loro meravigliosa luna di miele. Sempre insieme, spesso in viaggio, "ognuno vuole mostrare all'altro i suoi luoghi del cuore". E tra i fan, c'è chi sogna i fiori d'arancio. Clizia, tuttavia, risponde con cautela: "Certo che c'è il desiderio del per sempre. Chi di noi non vuole la fiaba. Nessuno può firmare un contratto per l'eternità". Intanto però Clizia ha compiuto un passo importante, presentando la figlia Nina, avuta con il suo ...

