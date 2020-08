Palinsesti Mediaset, ai primi di settembre tutti in campo (o quasi) (Di mercoledì 5 agosto 2020) Alessia Marcuzzi L’autunno 2020 di Mediaset non si farà attendere. Publitalia ha comunicato le date di partenza dei programmi di prima serata di Canale 5, Italia 1 e Rete 4: a settembre tutti in campo. Il prossimo sarà un mese piuttosto caldo soprattutto per Canale 5, che lancerà tutte le proposte di punta del prime time d’autunno. Mercoledì 9 settembre, salvo variazioni, esordirà la nuova edizione di Temptation Island con Alessia Marcuzzi, giovedì 10 sarà la volta di Gerry Scotti e il suo Chi vuol essere Milionario?, sabato 12 spazio alla settima edizione di Tú sí que vales (confermati conduttori e giudici dello scorso anno), domenica 13 il via di Live – Non è la D’Urso con Barbara D’Urso e ... Leggi su davidemaggio

