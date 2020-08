Mef, moratorie sui prestiti a 297 miliardi di euro (Di mercoledì 5 agosto 2020) (Teleborsa) – Volumi elevati e stabili a 2,7 milioni per un valore di circa 297 miliardi di euro per le domande di adesione alle moratorie sui prestiti. Lo rende noto il Mef in una nota, specificando che i nuovi finanziamenti per le PMI, presentati al Fondo di Garanzia, hanno superato quota 65 miliardi di euro. In dettaglio, attraverso Garanzia Italia di Sace sono state concesse garanzie per 11,6 miliardi di euro, su 364 richieste ricevute. In particolare, circa il 93% delle domande o comunicazioni relative alle moratorie sono state già accolte dalle banche, pur con differenze tra le varie misure; il 3% circa è stato rigettato, mentre il resto è in corso valutazione. Per quanto riguarda i finanziamenti, il ... Leggi su quifinanza

"La necessità di prolungare significativamente le moratorie – ha dichiarato Sabatini – è anche connessa al fatto di usufruire di quanto previsto dalle linee guida dell'Autorità Bancaria Europea di ...

Mef, moratorie sui prestiti a 297 miliardi di euro

Volumi elevati e stabili a 2,7 milioni per un valore di circa 297 miliardi di euro per le domande di adesione alle moratorie sui prestiti. Lo rende noto il Mef in una nota, specificando che i nuovi finanziamenti per le PMI, presentati al Fondo di Garanzia, hanno superato quota 65 miliardi di euro.

"La necessità di prolungare significativamente le moratorie – ha dichiarato Sabatini – è anche connessa al fatto di usufruire di quanto previsto dalle linee guida dell'Autorità Bancaria Europea di ...