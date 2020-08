Manlio Di Stefano, errore social: “Abbraccio ai nostri amici libici” (Di mercoledì 5 agosto 2020) “Con tutto il cuore mando un abbraccio ai nostri amici libici. Lo abbiamo già detto e lo ripeto anche io, l’Italia c’è ed è pronta a dare tutto l’aiuto possibile. Coraggio”. Questo il tweet che Manlio Di Stefano, sottosegretario agli Esteri, ha pubblicato sul suo profilo social. Un messaggio contente un evidente errore: l’esponente del M5S, infatti, ha utilizzato impropiamente il termine libici (che identifica i cittadini della Libia), invece di libanesi, gli abitanti, appunto, del Libano. Molti i messaggi arrivati per contestare l’errore, ai quali Di Stefano ha risposto così: “C’è poco da scherzare con queste cose, ho sbagliato a scrivere, i morti invece restano, ... Leggi su italiasera

