Esplosioni a Beirut: i video più drammatici dell’apocalisse (Di mercoledì 5 agosto 2020) Immagini raccapriccianti, quelle che giungono da Beirut, dove un’esplosione ha fatto già perdere la vita a più di 50 persone Beirut (Fonte foto: web)Se dalle foto si evince la gravità di cosa stia accadendo a Beirut, la capitale del Libano, dai video si può comprendere quanto terrore abbia vissuto in quegli attimi, anche chi era poco lontano dall’accaduto. Potrebbe trattarsi di un attentato, come ha subito detto il presidente degli USA, Donald Trump, ma per ora non si hanno notizie certe su cosa sia potuto accadere all’interno degli edifici colpiti, e cosa abbia realmente provocato le Esplosioni che ora, fanno contare più di cento vittime. Per voi, abbiamo scelto alcuni video che girano sul web, per rendervi ... Leggi su chenews

acmilan : We all at #ACMilan are close to the city of Beirut and all those affected by yesterday's tremendous explosions ????… - Pontifex_it : Preghiamo per le vittime delle esplosioni a Beirut e per i loro familiari; e preghiamo per il Libano, perché, con l… - ilpost : Secondo Al Arabiya ci sarebbero state almeno due esplosioni, ma anche su questo non c’è molta chiarezza. Secondo al… - Toniapatty : RT @NicolaPorro: Il sottosegretario agli Esteri #DiStefano ha espresso il suo cordoglio per le vittime delle esplosioni a #Beirut manifesta… - AwadhNesta : RT @acmilan: We all at #ACMilan are close to the city of Beirut and all those affected by yesterday's tremendous explosions ???? Esprimiamo… -