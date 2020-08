Criticità strutturali per il ponte sul Volturno: scatta sequestro a Castel Volturno (Di mercoledì 5 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiLa Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere ha disposto il sequestro preventivo del ponte sul fiume Volturno a Castel Volturno (Ce), a causa di criticità strutturali. Ne dà notizia in un post su facebook il sindaco Luigi Petrella, che spiega che al sequestro si è arrivati grazie ad un “sopralluogo da parte del personale specializzato del Comando dei Vigili del Fuoco di Caserta, che consentiva di accertare un preoccupante stato di ammaloramento della struttura in parti essenziali della stessa. Le verifiche effettuate – prosegue Petrella – hanno accertato una situazione di pericolo per la possibile caduta di parti di intonaci e di materiale in calcestruzzo e ... Leggi su anteprima24

