Covid, Nas nelle strutture per anziani: sequestrate 363 cartelle di deceduti (Di mercoledì 5 agosto 2020) I controlli del Nas di Milano in 17 residenze sanitarie assistenziali (Rsa) e in un ospedale della provincia di Como si sono conclusi con il sequestro di 363 cartelle cliniche di anziani deceduti nel periodo della pandemia da Coronavirus. L’indagine, avviata dalla Procura in seguito a numerosi esposti, rientra nell’ambito del più ampio spettro di verifiche sul rispetto delle disposizioni anti-Covid nelle strutture di assistenza. Nas nelle Rsa del Comasco: 363 cartelle cliniche sequestrate Una vasta operazione del Nas di Milano in numerose Rsa del Comasco si sarebbe conclusa con il sequestro di centinaia di cartelle cliniche di pazienti anziani deceduti ... Leggi su thesocialpost

Tg3web : Ancora un'inchiesta su strutture per anziani in Lombardia. I carabinieri del Nas hanno sequestrato centinaia di car… - RassegnaZampa : #Covid, blitz #Nas nelle #Rsa di #Como: sequestrate 363 cartelle cliniche di pazienti morti - novasocialnews : Covid, Nas in Rsa di Como: sequestrate 363 cartelle di pazienti morti - smilypapiking : RT @GioDg53: Coronavirus, i Nas nelle Rsa di Como. Si cercano riscontri sui protocolli per il Covid 19 Il punto cardine del protocollo è se… - Laila76913893 : RT @GioDg53: Coronavirus, i Nas nelle Rsa di Como. Si cercano riscontri sui protocolli per il Covid 19 Il punto cardine del protocollo è se… -