Spagna, torna ascendere la disoccupazione a luglio (Di martedì 4 agosto 2020) (Teleborsa) – Crolla la disoccupazione in Spagna nel mese di luglio, dopo i continui aumento registrati durante e dopo il lockdown scattato all’insorgere della pandemia di Covid-19. Secondo quanto rilevato dal Ministero del Lavoro iberico, si è registrato un calo mensile dei disoccupati di 89.849 unità (-2,33%) a fronte dell’aumento di 5.107 unità registrato nel mese di giugno. Il numero totale dei disoccupati si è attestato a 3.733.084 persone. Confrontando il dato di maggio con lo stesso mese dell’anno precedente, si è registrata una crescita dei disoccupati di 761.601 unità (+25,3%). Leggi su quifinanza

petergomezblog : Coronavirus, torna la paura in Europa. In Spagna 1.153 casi: numero più alto dal 1 maggio. Germania, 902 positivi:… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus in Gran Bretagna quarantena per chi torna dalla Spagna. Chi è già rientrato sarà sottoposto al test… - MarcolinAugusto : @giorgio_gori Intanto finisca le vacanze in Spagna.. quando torna la quarantena (tanto Bergamo per quaranta giorni… - 24oresport : Lo Hyundai N-spired Rider Award torna con la ripresa del WorldSBK nel Round di Spagna - 24oresport : Lo Hyundai N-spired Rider Award torna con la ripresa del WorldSBK nel Round di Spagna Nel fine settimana di Jerez… -

Ultime Notizie dalla rete : Spagna torna Spagna, torna ascendere la disoccupazione a luglio Borsa Italiana Spagna, torna ascendere la disoccupazione a luglio

(Teleborsa) - Crolla la disoccupazione in Spagna nel mese di luglio, dopo i continui aumento registrati durante e dopo il lockdown scattato all'insorgere della pandemia di Covid-19. Secondo quanto ril ...

Lorenzo, la “torre” giramondo del basket da Volterra alla conquista degli States

Il diciottenne Guerrieri dopo l’esperienza nel Barcellona e la parentesi a Trento vola alla Dme Sports Academy di Daytona «È un bel traguardo e voglio dare il massimo, servirà grande sacrificio perché ...

(Teleborsa) - Crolla la disoccupazione in Spagna nel mese di luglio, dopo i continui aumento registrati durante e dopo il lockdown scattato all'insorgere della pandemia di Covid-19. Secondo quanto ril ...Il diciottenne Guerrieri dopo l’esperienza nel Barcellona e la parentesi a Trento vola alla Dme Sports Academy di Daytona «È un bel traguardo e voglio dare il massimo, servirà grande sacrificio perché ...