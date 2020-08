Sean Penn conferma: ha sposato (via Zoom) Leila George (Di mercoledì 5 agosto 2020) La fede al dito non mente. Sean Penn è (di nuovo) un uomo sposato. L’ha confermato lo stesso attore, 60 anni tra qualche settimana, confermando le voci di qualche giorno fa. Dopo Madonna e Robin Wright, la fortunata è Leila George, 28, con cui fa coppia dal 2016. Leggi su vanityfair

paolacosta168 : RT @LucaMagmo: Sean Penn si sposa per la terza volta.... cosa cazzo è che non ha capito delle prime due!? - Tullia01 : RT @LucaMagmo: Sean Penn si sposa per la terza volta.... cosa cazzo è che non ha capito delle prime due!? - caotica1989 : RT @LucaMagmo: Sean Penn si sposa per la terza volta.... cosa cazzo è che non ha capito delle prime due!? - oplacus : @LucaMagmo @NathanDelMare Sean Penn mi ha raggiunto.....che onore - NathanDelMare : RT @LucaMagmo: Sean Penn si sposa per la terza volta.... cosa cazzo è che non ha capito delle prime due!? -

Ultime Notizie dalla rete : Sean Penn Sean Penn e Leila George sposi in segreto? Sui social l’annuncio, poi rimosso. FOTO Sky Tg24 Morto Reni Santoni: recitò con Clint Eastwood e Sean Penn – VIDEO

Addio all’attore Reni Santoni: morto dopo una lunga malattia il caratterista che recitò con Clint Eastwood e Sean Penn, aveva 81 anni. L’attore caratterista Reni Santoni è morto all’età di 81 anni, se ...

Sean Penn a Cannes

09/05/2020 | David di Donatello 2020: trionfa Il Traditore 10/02/2020 | Oscar 2020: il trionfo di Parasite e del suo regista Bong Joon Ho 13/01/2020 | Oscar 2020: svelate tutte le nomination! 08/01/20 ...

Addio all’attore Reni Santoni: morto dopo una lunga malattia il caratterista che recitò con Clint Eastwood e Sean Penn, aveva 81 anni. L’attore caratterista Reni Santoni è morto all’età di 81 anni, se ...09/05/2020 | David di Donatello 2020: trionfa Il Traditore 10/02/2020 | Oscar 2020: il trionfo di Parasite e del suo regista Bong Joon Ho 13/01/2020 | Oscar 2020: svelate tutte le nomination! 08/01/20 ...