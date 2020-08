Gavinana: chiavi lasciate in auto, i malviventi gli 'ripuliscono' casa (Di martedì 4 agosto 2020) Foto di Photo Mix da Pixabay Ieri furto all'interno di un'abitazione di Via Kassel. I malviventi si sono introdotti nell'abitazione dopo aver forzato la vettura dei proprietari, che si trovavano in ... Leggi su firenzetoday

Ieri furto all'interno di un'abitazione di Via Kassel. I malviventi si sono introdotti nell'abitazione dopo aver forzato la vettura dei proprietari, che si trovavano in vacanza, e aver portato via le ...

Il gatto e la volpe : la strana amicizia che vive di notte in un quartiere di Firenze

Nel paese di Pinocchio non dovrebbe stupire di vederli arrivare insieme, il gatto e la volpe. Ma a Gavinana, quartiere 3 di Firenze, sponda sinistra dell'Arno, tra i palazzoni di viale Europa, in slal ...

