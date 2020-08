Gaeta, violento scontro: 18enne fugge con l’auto, la moto prende fuoco, denunciati 2 giovani (Di martedì 4 agosto 2020) Il 3 agosto 2020, a Gaeta , i militari della locale Tenenza Carabinieri hanno deferito in stato di libertà due giovani, un 18enne ed un 33enne, rispettivamente per omissione di soccorso e per guida sotto l’influsso di sostanze alcoliche. I fatti Il primo giovane, alla guida della propria autovettura, pur essendo stato tamponato da un motociclo condotto dal 33enne, ha proseguito la sua marcia e si è allontanato dal luogo dell’incidente. Il motociclista è rimasto ferito ed il suo motoveicolo – a causa del carburante fuoriuscito dal serbatoio – si è incendiato ed è andato completamente distrutto. Solo successivamente,l’autista dell’autovettura avvedutosi della propria omissione, è ritornato sul ... Leggi su ilcorrieredellacitta

zazoomblog : Gaeta violento scontro: 18enne fugge con l’auto la moto prende fuoco denunciati 2 giovani - #Gaeta #violento… - CorriereCitta : Gaeta, violento scontro: 18enne fugge con l’auto, la moto prende fuoco, denunciati 2 giovani -

Ultime Notizie dalla rete : Gaeta violento Incidente a Gaeta dopo la promessa di matrimonio: ad avere la peggio il futuro sposo di Acerra InterNapoli.it Incidente a Gaeta dopo la promessa di matrimonio: ad avere la peggio il futuro sposo di Acerra

Doveva essere una giornata di festa e relax per Andrea, Rossella e tutti i loro amici. Poi qualcosa è andato storto, un brutto incidente ha coinvolto la comitiva di 5 ragazzi della Valle di Suessola.

28enne in gravi condizioni dopo lo schianto in moto

Santa Maria Capua Vetere – Grave incidente stradale sulla Flacca, di ritorno da Gaeta, avvenuto nella giornata di ieri. Da una prima ricostruzione dei fatti un 28enne di Santa Maria Capua Vetere, P.C.

Doveva essere una giornata di festa e relax per Andrea, Rossella e tutti i loro amici. Poi qualcosa è andato storto, un brutto incidente ha coinvolto la comitiva di 5 ragazzi della Valle di Suessola.Santa Maria Capua Vetere – Grave incidente stradale sulla Flacca, di ritorno da Gaeta, avvenuto nella giornata di ieri. Da una prima ricostruzione dei fatti un 28enne di Santa Maria Capua Vetere, P.C.