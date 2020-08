Effetto Twiga, scompaiono le spiagge libere (Di martedì 4 agosto 2020) «Il governo, che già molti danni ha provocato gestendo in maniera inadeguata l’emergenza sul coronavirus, ha il dovere di mettere al più presto in campo misure di stabilizzazione dell’economia. Serve subito il dpcm per il rinnovo delle concessioni demaniali marittime necessario per risolvere la questione balneari». Non era assolutamente chiara la portata dell’emergenza Covid-19, e l’Italia non era ancora entrata in lockdown, ma il 26 febbraio Massimo Mallegni, senatore di Forza Italia, aveva già le idee chiare: era necessario prorogare … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

