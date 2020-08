Daydreamer in pausa ad agosto: quando tornerà la soap con Can Yaman (Di martedì 4 agosto 2020) Canale 5 ha deciso di mandare in vacanza Daydreamer e Can Yaman nel mese di agosto ma non temano i fan, perchè la soap tornerà dopo qualche giorno. Daydreamer si prende una pausa ad agosto: lunedì 10 agosto infatti non ci sarà Can Yaman a dare il benvenuto nel pomeriggio di Canale 5, e neppure nei giorni seguenti. quando tornerà, dunque? Il 17 agosto, esattamente una settimana dopo. Mediaset dunque, visti gli incredibili ascolti che Daydreamer - Le ali del sogno ha garantito alla rete ammiraglia fin dal suo arrivo, preferisce non rischiare e manda in vacanza la soap nella settimana, dal 10 al 14 agosto, in cui sono ... Leggi su movieplayer

