Davis show contro Utah, VanVleet trascina Toronto (Di martedì 4 agosto 2020) , Denver batte OKC, Philadelphia vince di misura sugli Spurs. Successi per Pelicans e Pacers Utah Jazz-Los Angeles Lakers: 108-116 Davis show contro Utah. Il cestista di Chicago trascina i Lakers contro Utah, mettendo a referto 42 punti. Dopo un primo tempo equilibrato (24-24 il primo quarto, 34-32 per i Lakers il secondo), i gialloviola allungano nel terzo parziale (chiuso 28-20) grazie ai 10 punti in 12 minuti di Anthony Davis Nel finale i Jazz tentano la rimonta, ma riescono a recuperare solo due punti ai Lakers (32-30). Anthony Davis si prende lo scettro di MVP del match grazie ai suoi 42 punti, conditi da 12 rimbalzi. Si ferma a quota 22 Lebron James, mentre il migliore dei Jazz è il solito ... Leggi su sport.periodicodaily

La squadra di Los Angeles è spinta dai 42 punti di Anthony Davis e i 22 di LeBron James ... vengono sconfitti 100-11 dagli Indiana Pacers. Show di T.J. Warren, con 34 punti.

Dopo tante gare tiratissime, nottata di grandi divari: solo i Pacers hanno vinto in cifra singola. “Dai, dateci un po’ di cash e siamo a posto”. Questo dissero i Suns ai Pacers nel Luglio 2019 per con ...

