Coronavirus, “effetto raffreddore”: gli anticorpi sviluppati dopo altri coronavirus sembrano reagire contro Sars Cov 2 (Di martedì 4 agosto 2020) Di immunità crociata (o cross reattività) il professor Guido Silvestri, virologo e docente alla Emory University di Atalanta, infaticabile autore e poi coordinatore di una pagina Facebook intitolata Pillole di ottimismo, parla da tempo. L’ipotesi, che quindi necessita di ulteriori studi e conferme e dati, è che le precedenti infezioni da coronavirus comuni, come quelle del raffreddore, possano essere una sorta di protezione dal Sars Cov 2 che genera il Covid 19. Allo stato sono diversi gli studi che vano nella direzione di questa ipotesi: alcuni studi indipendenti e pubblicati per ora su piattaforme che non prevedono revisioni “superiore”, altri due che sono stati già supervisionati e resi noti da importanti riviste come Celle e Science. È stato rilevato nel sangue di ... Leggi su ilfattoquotidiano

