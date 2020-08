Conte e quella proroga sui servizi segreti… (Di martedì 4 agosto 2020) 00:00 Tutti a celebrare il Ponte di Genova ma per fortuna Il Sole 24 Ore ci riporta la realtà raccontando che ancora manca un anno per fare la gronda... perché manca una firma! 04:19 Favoloso l'articolo di Angelo Panebianco sui neo statalisti. 04:40 Avete capito a cosa è servito il decreto emergenza? A prorogare se serve per quattro anni i capi dei servizi segreti... 06:17 Repubblica continua la sua campagna sulle divisioni all'interno della Lega. 07:25 L’Istat ha calcolato che in Italia sono entrati in contatto con il virus 1,5 milioni di persone, sei volte di più dei casi denunciati. Quindi il tasso di mortalità è ancora più basso... 09:05 Sabino Cassese cerca di spiegare al Foglio di non essere un negazionista. 09:39 Francesco Borgonovo se la prende con Walter Ricciardi sulla ... Leggi su nicolaporro

