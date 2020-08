Bellanova: “La regolarizzazione dei migranti sta andando bene, Salvini la smetta” (Di martedì 4 agosto 2020) Non solo ma soprattutto migranti nelle parole della ministra delle politiche agricole, Bellanova. “Salvini la smetta di insultare”. La ministra per le Politiche agricole, Teresa Bellanova, torna a parlare di migranti: lo fa in un’intervista rilasciata a Fanpage. Sul caso Open Arms Italia viva ha votato nell’Aula del Senato contro la relazione della Giunta, dunque a favore del processo a Salvini. Mentre a fine maggio Italia viva non aveva partecipato al voto. Bellanova spiega così la decisione che ha fatto piovere insulti a Renzi, accusato di tradimento.”Noi in commissione avevamo detto che avremmo letto attentamente le carte, non abbiamo cambiato idea. Questa è una narrazione che fa ... Leggi su chenews

