Banda larga, via libera dell'Ue ai voucher per le famiglie (Di martedì 4 agosto 2020) Il governo ha messo a disposizione 200 milioni di euro per aiutare le persone a più basso reddito ad accedere a internet per... Leggi su europa.today

mirellaliuzzi : VOUCHER BANDA ULTRA LARGA: AVVIATA CONSULTAZIONE PUBBLICA Sul sito di @Infratel_Italia, è possibile consultare il… - AntonellaStara2 : RT @Greenreport_it: L’Ue approva voucher per 200 milioni per sostenere l'accesso ai servizi a banda larga delle famiglie italiane a basso… - Greenreport_it : L’Ue approva voucher per 200 milioni per sostenere l'accesso ai servizi a banda larga delle famiglie italiane a ba… - desimonem : Dalla Ue buoni per 200 milioni alle famiglie italiane per la banda larga - tulisso : “Partiamo dalla banda larga”: scatta il conto alla rovescia per incassare i 209 miliardi Ue -