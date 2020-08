Spagna, l'annuncio del re emerito Juan Carlos: "Lascio il Paese" (Di lunedì 3 agosto 2020) Il re emerito di Spagna, Juan Carlos, sospettato di corruzione in un caso di fondi dall’Arabia Saudita, lascia il Paese . Lo rende noto la Casa reale. Il re Juan Carlos ha comunicato a Felipe VI la... Leggi su feedpress.me

L’ex monarca spagnolo Juan Carlos, coinvolto in diverse inchieste giudiziarie, ha abbandonato il palazzo reale della Zarzuela (residenza del re spagnolo) e lasciato il Paese. Lo ha annunciato in una l ...Lo stesso primo cittadino aveva annunciato sabato la presenza di quattro casi di positività nella cittadina del Medio Campidano, relativi a una famiglia di sanluresi, residenti in Spagna e ritornati ...