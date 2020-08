Siracusa: madre fa abusare i suoi 3 piccoli figli in cambio di 20 euro (Di lunedì 3 agosto 2020) Si sta celebrando in questi giorni il processo ai 3 imputati accusati di abusi su 3 piccoli bambini che al momento dei fatti, avvenuti nel 2014, avevano rispettivamente 3, 4 e 7 anni. Alla sbarra la loro madre, un carabiniere di 41 anni e il consuocero della donna, il padre della convivente del figlio maggiore della donna. Offre i propri figli agli abusatori in cambio di 20 euro Sono fatti aberranti quelli che vengono contestati ai 3 imputati tra cui figura la madre stessa dei bambini. I fatti risalgono al 2014 mentre il loro arresto e le accuse si trascinano dal 2018 dopo le denunce sporte da alcuni educatori e genitori affidatari dei bambini in questione ai quali vennero affidati dopo essere stati tolti alla madre dagli assistenti sociali. I ... Leggi su thesocialpost

