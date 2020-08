PS5: il DualShock 4 non sarà compatibile con i giochi per la console next-gen (Di lunedì 3 agosto 2020) PlayStation ha svelato alcuni dettagli su quali periferiche PS4 potrete utilizzare con PS5 e, sfortunatamente, ci sono brutte notizie per chi è un amante del DualShock 4.Mentre sarete in grado di utilizzare il pad di PS4 per giocare ad alcuni giochi PS4 su PS5, non sarete in grado di usarlo come controller per giochi PS5.Ogni PS5 arriverà con il suo nuovo controller DualSense, ovviamente, ma questo esclude l'utilizzo del DualShock come secondo game pad per PS5.Leggi altro... Leggi su eurogamer

