“Padre e figlio in overdose”: muore il 25enne, grave il genitore che scrisse libro contro la droga (Di lunedì 3 agosto 2020) La dipendenza che li univa li ha separati per sempre. Un uomo di 54 anni e il figlio 25enne sono stati soccorsi nella tarda serata di sabato a Lido di Camaiore, in Versilia, dopo l’assunzione di un cocktail di alcol e droghe. L’overdose ipotizzata dai medici ha ucciso il giovane, mentre il genitore è stato ricoverato in gravi condizioni in ospedale. Proprio lui aveva scritto in passato un libro, “Il mio quartiere”, in cui raccontava della sua dipendenza e di come era riuscito ad uscirne. Nel volume Gerardo Ventrella si rivolgeva proprio al figlio Samuele, invitandolo a non cadere nel baratro che gli aveva rovinato la vita e mandando un messaggio di speranza. Ma le cose sono andate diversamente. Stando a una prima ricostruzione, il padre si trovava da ... Leggi su ilfattoquotidiano

