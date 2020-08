MotoGp, secondo intervento chirurgico al braccio per Marquez (Di lunedì 3 agosto 2020) Marc Marquez ha subito una seconda operazione oggi , lunedì 3 agosto, dopo che si è scoperto che la placca di titanio utilizzata per riparare l’omero destro aveva subito danni a causa dell’accumulo... Leggi su feedpress.me

Un'altra tegola per Marc Marquez. La stagione già in salita rischia di finire prima ancora di cominciare. Il pilota sei volte campione, infatti, è stato operato nuovamente al braccio dopo alcune compl ...E’ più difficile del previsto il rientro in pista di Marc Marquez. Il fuoriclasse spagnolo della Moto Gp ha subito oggi una seconda operazione dopo che si è scoperto che la placca di titanio utilizzat ...