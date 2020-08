Media tedeschi: "Ratzinger ha una grave infezione al viso" (Di lunedì 3 agosto 2020) Il Papa emerito Benedetto XVI ha una grave infezione al viso. Lo scrive il sito del giornale tedesco Passauer Neue Presse affermando di averlo appreso dal biografo dello stesso Ratzinger, lo scrittore Peter Seewald.Benedetto XVI soffre di una infezione al viso che si sarebbe aggravata dopo la morte del fratello Georg e che ora gli comporterebbe “forti dolori”. Peter Seewald ha presentato a Benedetto XVI, nei giorni scorsi, la nuova biografia.All’incontro, il Papa emerito è comunque apparso “ottimista nonostante la malattia” riferisce ancora la stampa tedesca. Leggi su huffingtonpost

