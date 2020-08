Guilty Gear Strive: in arrivo su PS4, PS5 e PC (Di lunedì 3 agosto 2020) Arc System ha presentato nuovi personaggi per Guilty Gear Strive, annunciando, al contempo, che il titolo è in arrivo su PS4, PS5 e PC La Japan Fighting Game Publishers Roundtable si è svolta di recente e ha introdotto una serie di interessanti novità per i prossimi titoli picchiaduro in uscita sulle console attuali e non. Uno dei titoli apparsi durante la kermesse in salsa brawler è stato Guilty Gear Strive di Arc System Works, annunciato per PS5 e PC e PS4. Andiamo a vedere tutte le novità del titolo nelle prossime righe. Ecco i due personaggi mostrati nel nuovo trailer di Guilty Gear Strive, il gioco in arrivo su PS5 e PC oltre a PS4 il titolo in questione, come ... Leggi su tuttotek

