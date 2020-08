Distanziamento sui treni, in migliaia a terra. Caos e polemiche nelle stazioni (Di lunedì 3 agosto 2020) I disagi dopo l'ordinanza del ministro della Salute che ha bloccato il ripristino del 100% della capienza sui convogli ad alta velocità. Bus e convogli straordinari Leggi su tg.la7

