Brindisi, colpito da acido durante una lite con la moglie: è grave (Di lunedì 3 agosto 2020) Momenti di angoscia a Brindisi, nel rione Commenda, dove una lite tra coniugi è sfociata in una tragedia. Un uomo di 52 anni è rimasto gravemente ferito al busto a causa di ustioni provocate da acido muriatico A quanto ricostruito dalla polizia, sarebbe stato aggredito dalla moglie al culmine di una lite avvenuta per strada.Ricoverato in prognosi riservataLe condizioni dell'uomo sono molto gravi ed è ricoverato in rianimazione. Anche la donna ha necessitato di cure mediche per ustioni alle mani. Le indagini sono condotte dalla Squadra mobile della questura di Brindisi Leggi su tg24.sky

