Sicilia: assessore Cordaro, 'cordoglio per morte operaio forestale' (Di domenica 2 agosto 2020) Palermo, 2 ago. (Adnkronos) - "Esprimo profondo cordoglio per la morte dell'operaio del Corpo forestale a San Filippo Superiore (Messina), Paolo Todaro, mentre stava lavorando per spegnere un incendio. A nome mio e di tutto il Governo regionale, trasmetto la vicinanza personale ed istituzionale alla famiglia”. Questo il commento sulla triste vicenda da parte dell'assessore regionale al Territorio e Ambiente, Toto Cordaro. Leggi su liberoquotidiano

