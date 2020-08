Più di un elettore su 2 della Lega non va oltre la terza media: studio vero, ma non fresco (Di domenica 2 agosto 2020) Una notizia vera, che richiede tuttavia delle precisazioni quella che coinvolge gli elettori della Lega, i quali secondo un’indagine specifica non andrebbero oltre la terza media. Negli ultimi giorni abbiamo ricevuto diverse segnalazioni in merito e, come potrete osservare attraverso il nostro approfondimento odierno, occorre concentrarsi su due aspetti. A maggior ragione, dopo la pubblicazione di dati molto delicati a margine dell’ultimo sondaggio politico di cui tanto si è parlato tra ieri ed oggi 2 agosto. I dettagli sullo studio riguardante gli elettori della Lega con la terza media Era il 23 maggio 2019, come riporta Oggi Scuola, e sull’edizione cartacea del quotidiano La ... Leggi su bufale

