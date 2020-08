Lecce-Parma: Inglese in gol, risponde Lapadula (VIDEO) (Di domenica 2 agosto 2020) Botta e risposta. Al Via del Mare è sfida tra bomber con il Parma che firma il 2-4 con Inglese e Lapadula accorcia immediatamente le distanze. Su assist di Barillà, Inglese si fa trovare al centro dell’area di rigore per un tap-in semplice a due passi dal portiere. Poi il 3-4 con Lapadula che riapre nuovamente i conti con un colpo di testa. Leggi su sportface

