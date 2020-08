Minori, segregata dopo stupro a Londra: ora J. torna a casa (Di sabato 1 agosto 2020) ROMA – E’ tornata a casa a Civitavecchia, dove ha riabbracciato la mamma e il fratello più piccolo. E’ finita nel migliore dei modi – come riporta il sito lanotizia.net – la storia di J., 17enne giunta in Italia per fuggire dal trauma dovuto allo stupro subito a Londra, mentre usciva da scuola, e del cui caso aveva parlato la mamma a DireDonne in occasione del sit-in organizzato l’11 giugno scorso, in piazza Montecitorio, lanciando un appello per riavere la figlia con sé. Leggi su dire

