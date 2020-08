Mihajlovic: “Vogliamo vincere l’ultima partita. Questo non è calcio” (Di sabato 1 agosto 2020) Il tecnico del Bologna, Mihajlovic, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Torino. Ecco le sue parole. “Noi vogliamo vincere l’ultima partita. Manca l’ultimo match e penso che tutto il calcio italiano non vede l’ora che finisca. Questo non è il calcio. Abbiamo scelto il male minore, era l’unico modo per finire, ma fortunatamente siamo alla fine della stagione. E’ stata un’agonia. Proviamo a vincere, che non conta a niente ma meglio finire con 49 punti piuttosto che con 46”. FOTO: Twitter Bologna L'articolo Mihajlovic: “Vogliamo vincere l’ultima partita. Questo non è calcio” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

