Meteo con ondate di CALDO a ripetizione sino a Ferragosto (Di sabato 1 agosto 2020) Ricordate quando avevamo parlato delle proiezioni Meteo climatiche di agosto? Avevamo espresso la nostra opinione, al di là di quelle che era le proiezioni modellistiche stagionali ampiamente discusse. La nostra opinione, chi ci segue costantemente lo sa, è che la prima metà di agosto potesse riservarci amare sorprese. Amare dal punto di vista del CALDO, della canicola, della calura, dell’afa. E’ quello il periodo peggiore, un periodo che statisticamente può proporci incredibili avvezioni di calore sahariano. Quest’anno la statistica potrebbe essere rispettata. Carte alla mano, l’Anticiclone Africano potrebbe ripresentarsi entro la conclusione della prima settimana d’agosto e potrebbe non lasciarci tanto facilmente. Le proiezioni termiche sembrerebbero sostenere ... Leggi su meteogiornale

