Mariana Rodriguez: “Ecco cosa c’è tra me e Stefano De Martino” (Di sabato 1 agosto 2020) La modella venezuelana è stata fotografata in barca con il conduttore di Made In Sud. Mariana Rodriguez ha fatto chiarezza sulla loro relazione Sicuramente, senza dubbio, l’Estate è diventata bollente anche per i continui scoop riguardanti il “triangolo” più discusso di questi ultimi tre mesi. Di quale triangolo stiamo parlando? Di quello riguardante Stefano De Martino, Belen Rodriguez e la “new entry”, ovvero la modella Mariana Rodriguez. La venezuelana è stata infatti definita come la nuova fiamma del ballerino, per via delle foto uscite due settimane fa su alcune riviste di gossip. Ed ecco che la modella ha fatto chiarezza, smontando almeno per ora ogni fantasia. “Lui è carino ed è un vero gentiluomo, ma ... Leggi su zon

