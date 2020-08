Juventus Roma streaming: dove vedere il match, no Rojadirecta (Di sabato 1 agosto 2020) Juventus Roma streaming – Ultima di campionato. Juventus-Roma che non ha nulla da chiedere alla classifica, partita di rodaggio in vista della Champions. Premiazione a fine gara per i campioni d’Italia. Juventus senza lo squalificato Pjanic, che ha dunque chiuso anticipatamente la propria esperienza in bianconero in Serie A. Formazione piena di Turnover e difficile da decifrare, soprattutto dopo le parole polemiche di Sarri post Cagliari. Buffon potrebbe partire titolare in porta, possibile maglia per il giovane Frabotta a sinistra, con Danilo e Cuadrado che si giocano un posto a destra. Rugani può far rifiatare de Ligt e affiancare Bonucci. In mediana confermato Muratore, con Rabiot che rientra dalla squalifica e giostrerà da mezzala destra. In attacco ... Leggi su juvedipendenza

