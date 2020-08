Immobile fa già festa: Ronaldo non convocato, la Scarpa d’oro è sua (Di sabato 1 agosto 2020) Ciro Immobile è il capocannoniere della Serie A 2019-2020 e vincitore della Scarpa d’Oro. A rendere ufficiale lo straordinario traguardo conseguito dall’attaccante della Lazio, è stata la mancata convocazione di Cristiano Ronaldo per il match contro la Roma. Immobile diventa dunque il terzo italiano nella storia a conquistare il premio. Per lui, a quota 35 centri in campionato, c’è ancora la possibilità di superare adesso il record di Gonzalo Higuain di 36 reti. L'articolo Immobile fa già festa: Ronaldo non convocato, la Scarpa d’oro è sua proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

BeppeMarottaMa1 : RT @corradone91: Ciro #Immobile (35 gol, 15 rigori), ancor prima di giocare, ha già vinto la Scarpa d'oro 2020. Sul podio #Lewandowski (34)… - titty_napoli : RT @GEMASupernapoli: cmq qui ancora lo dovevo dire... il record di Higuain ho desiderato scomparisse giá 10 giorni dopo averlo realizzato.… - OCardinal17 : RT @GEMASupernapoli: cmq qui ancora lo dovevo dire... il record di Higuain ho desiderato scomparisse giá 10 giorni dopo averlo realizzato.… - AndreaP63093781 : @tazebaoh @Marco2Calzini @Ruttosporc 'Se il giocatore in questione non fosse Cristiano Ronaldo, probabilmente il tr… - Jose_Orlando_94 : RT @GEMASupernapoli: cmq qui ancora lo dovevo dire... il record di Higuain ho desiderato scomparisse giá 10 giorni dopo averlo realizzato.… -

Ultime Notizie dalla rete : Immobile già Blocco ferie in Sicilia, parla il dirigente: «Troppi assenteisti» Corriere della Sera