Haas chiede un chiarimento alla FIA sui team radio ambigui (Di sabato 1 agosto 2020) La Haas nella persona del TP Gunther Steiner, ha chiesto un chiarimento ufficiale alla FIA sulle “ambigue” restrizioni inerenti ai team radio nel giro di ricognizione, che ha portato ad una penalità per i due piloti Haas. Infatti Kevin Magnussen e Romain Grosjean hanno entrambi optato per le gomme da asciutto prima dell’inizio della gara grazie a comunicazioni radio con i loro ingegneri. Dopo la gara entrambi hanno ricevuto penalità di 10 secondi per aver una direttiva tecnica del 2017 che era stata progettata per fermare le comunicazione del pre-gara su qualsiasi forma di “coaching” dalla pitwall. Le parole di Steiner Il TP della Haas Gunther Steiner ha dichiarato che le ... Leggi su sport.periodicodaily

