Giulini, Zenga? Cagliari cambia allenatore (Di sabato 1 agosto 2020) ANSA, - MILANO, 01 AGO - Il Cagliari "cambia allenatore", Eusebio Di Francesco è in pole position. Il presidente Tommaso Giulini dà il ben servito a Walter Zenga a pochi minuti dalla gara contro il ... Leggi su corrieredellosport

Eurosport_IT : Nuovo progetto per il Cagliari, senza #Zenga in panchina... #MilanCagliari - gringoserra78 : RT @Andrearey91: #Giulini conferma ciao #Zenga probabile #DiFrancesco #Cagliari #MilanCagliari - gringoserra78 : RT @DiMarzio: #SerieA | #Cagliari, ultima per #Zenga sulla panchina rossoblù: le parole di #Giulini - Pall_Gonfiato : #Cagliari: le parole del presidente #Giulini sul prossimo allenatore - sportli26181512 : Giulini 'saluta' Zenga: “Ora un nuovo progetto, Di Francesco prima scelta': Giulini 'saluta' Zenga: “Ora un nuovo p… -