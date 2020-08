Fiamme, fumo e paura: l'incendio paralizza la via del Mare e via Ostiense (Di sabato 1 agosto 2020) Un incendio paralizza la via del Mare e via Ostiense, chiuse in entrambi i sensi di marcia. Il rogo esploso nell'area intorno all'ex ippodromo Tor di Valle manda in tilt la viabilità intrappolando gli automobilisti in transito. La via Ostiense è percorribile dal Grande Raccordo Anulare fino a via di Decima. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco. Il fumo del rogo ha ricoperto il quartiere dell'Eur come si vede nelle foto scattate dall'esponente di Fratelli d'Italia Federico Rocca. Leggi su iltempo

