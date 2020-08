De Laurentiis e i diritti tv: «Dobbiamo essere autonomi e mantenere il 90% degli introiti» (Di sabato 1 agosto 2020) Ieri il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha parlato a lungo a Radio Kiss Kiss Napoli. E’ intervenuto anche sul tema dei diritti tv della Lega Serie A. Il patron azzurro nelle scorse settimane ha presentato alla Lega il suo piano per mettersi in proprio. «Quando ho sentito dalla Lega che volevano coinvolgere i famosi fondi ho apprezzato l’iniziativa, perché finalmente avremmo potuto scoprire – dalle offerte – qual è il valore che viene attribuito dal mercato alla Serie A. Ne sono arrivate alcune e le abbiamo respinte, altri fondi si proponevamo solo come finanziatori. Allora ho deciso di vedere l’esito di sondaggi e indagini demoscopiche, da cui è venuta fuori una base di 144 milioni di tifosi fuori dall’Italia delle nostre 5 squadre principali. Nonostante questo dato eclatante, ... Leggi su ilnapolista

