Bryan Cranston di Breaking Bad: “Ho avuto il Covid-19 anch’io, indossate quella dannata mascherina” (Di sabato 1 agosto 2020) Bryan Cranston, uno dei protagonisti della serie tv cult “Breaking Bad”, con un video su Instagram ha rivelato di essersi ammalato di Covid-19. Oggi è guarito e ha donato il plasma per la ricerca all’Università della California di Los Angeles. Nella clip Cranston invita i suoi fan alla massima attenzione e ad adottare tutte le misure di sicurezza. “In questo momento probabilmente vi sentirete bloccati nella vostra mobilità e, come me, siete stanchi di tutto questo! – dice l’attore – Voglio incoraggiarvi ad avere un po’ più di pazienza. Sono stato piuttosto attento nel rispettare i protocolli e nonostante questo ho contratto il virus. Sembra scoraggiante ora che oltre 150.000 americani sono morti a causa di questo virus. Sono ... Leggi su ilfattoquotidiano

